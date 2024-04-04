Президент Польщі ініціює збільшення внесків у НАТО, щоб були як у холодну війну

Президент Польщі Анджей Дуда пропонує країнам-членам НАТО збільшити внески до Альянсу з 2 до 3% ВВП, як це було під час холодної війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Під час промови, присвяченої 75-й річниці підписання Північноатлантичного договору, президент Польщі підкреслив, що прийняв рішення "надіслати листа всім лідерам країн НАТО, а також генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, де сформульована пропозиція разом з обґрунтуванням, чому сьогодні є виправданим збільшення оборонних витрат і встановлення порогу в 3% ВВП в країнах Північноатлантичного альянсу".

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"Своєю агресивною політикою, відновленням російського імперіалізму, агресією проти України Росія чітко і ясно показала, що – на жаль – вона повертається у своїй політиці до часів холодної війни, коли Радянський Союз проводив агресивну політику проти інших країн, що Росія повертається до цих амбіцій і повинна отримати таку відповідь, яку вона отримала тоді", – підкреслив Анджей Дуда.

Він нагадав, що тоді "країни НАТО витрачали 3% на свою оборону".

"Сьогодні ми повинні повернутися до цього рівня. Мій лист відкриває дискусію на цю тему. Водночас він містить чітку вказівку на те, що ми повинні обговорити цю тему на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, ювілейному саміті з нагоди 75-ї річниці НАТО", – сказав Дуда.

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"Це, безумовно, будуть довгі дебати. Вони не будуть тривати одну чи дві зустрічі, тому що ми маємо досягти консенсусу з цього питання, але я вірю, що таке рішення буде прийнято", – додав президент Польщі.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пов’язав необхідність для членів НАТО витрачати більше 2% ВВП на оборону з прийдешніми президентськими виборами у США.

Слід зазначити, що майбутній ймовірний кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

Нагадаємо: За 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.