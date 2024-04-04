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Кулеба: Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 4 квітня 2024, 15:58
Кулеба: Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України
ФОТО @BMVG_BUNDESWEHR

На зустрічі 4 квітня Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з журналістами, "Європейська правда"

Деталі: Кулеба зазначив, що Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".

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"І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", – додав міністр.

Голова МЗС також підтвердив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.

"Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", – вказав Кулеба.

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Він зауважив, що ті міністри, які були в Україні й чули роботу систем ППО, на відповідні прохання Києва "реагують інакше".

Нагадаємо:

  • Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтримав пропозицію України передати їй системи протиповітряної оборони, які західні держави мають на своєму озброєнні, але не використовують.

Теми: ППОУкраїнаНімеччинаКулеба Дмитро
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