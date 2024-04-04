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На Ставці Сирський доповів Зеленському, як вдалося зупинити просування окупантів

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 квітня 2024, 16:12
На Ставці Сирський доповів Зеленському, як вдалося зупинити просування окупантів
Сирський і Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський 4 квітня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядались нагальні питання.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Ставка. Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона".

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Деталі: Зеленський уточнює, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках. Йшлося про результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів.

Президенту доповіли й дані розвідок про подальші плани ворога та дії Сил оборони у відповідь.

На Ставці був звіт міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод.

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Зеленський каже, що доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич доповів про боротьбу з інструментами російського повітряного терору: результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО.

Вказано, що глава держави такж віддав низку доручень щодо подальшого вдосконалення українських тактик.

Теми: ставкаЗеленськийСирськийвійна
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