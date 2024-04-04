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На Банковій подумують звільнити генпрокурора Костіна – джерела

Роман Кравець, Валентина РоманенкоЧетвер, 4 квітня 2024, 17:11
На Банковій подумують звільнити генпрокурора Костіна – джерела
Андрій Костін. фото ОГП

В Офісі президента ведуть розмови про можливе звільнення генпрокурора Андрія Костіна.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у команді президента Зеленського

Деталі: "Рішення наразі не прийнято, але питання Костіна все частіше піднімається на нарадах. Коли питання звільнення винесеться публічно… може цього місяця, а може й пізніше, це не спішне питання", – зазначив один із високопоставлених співрозмовників УП.

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Розглядається варіант про призначення Костіна послом у Нідерланди, якщо партнери погодяться, щоб нинішній генпрокурор сфокусував свою роботу на міжнародному трибуналі щодо злочинів Росії в Україні.

"Андрій – хороший хлопець, але він занадто не рішучий для цієї позиції (мається на увазі генпрокурора)", – додав інший співрозмовник.

Наразі вивчається питання, хто може стати новим очільником Офісу генпрокурора.

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Нагадаємо: В лютому 2024 року з'явилася не підтверджена інформація, що Костіна можуть відправити послом у Велику Британію. Офіс генпрокурора ніяк не коментував ці чутки.

Теми: Офіс генпрокурораОфіс президента
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