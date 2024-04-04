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Україна зробила кроки, щоб Угорщина розблокувала €500 млн від ЄС - Кулеба

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 4 квітня 2024, 17:51
Україна зробила кроки, щоб Угорщина розблокувала €500 млн від ЄС - Кулеба
Дмитро Кулеба. фото: Getty Images

Україна зробила певні кроки, необхідні для розблокування чергового траншу з Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро.

Джерело: голова МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі з журналістами після засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі 4 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На прохання прокоментувати зустріч із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто напередодні Кулеба сказав, що вони, "можна сказати, провели мініекспертний, мінімум міжурядовий діалог".

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"Є одне питання, яке давно висить у повітрі. Це блокування Угорщиною восьмого траншу Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро", – зазначив він.

Голова МЗС додав, що Київ зробив необхідні для зняття блокування кроки.

"Є відповідь України на ті 11 пунктів, які Угорщина нам передала в Ужгороді. Ми готові рухатися, і експерти продовжують працювати над тим, щоб вирішити ці 11 пунктів", – пояснив Кулеба.

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Нагадаємо: ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення Європейського фонду миру на 500 мільйонів євро.

Водночас у березні міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Теми: УкраїнаУгорщинаЄСКулеба Дмитро
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