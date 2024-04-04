Розвідка НАТО сумнівається в можливості масштабного наступу РФ найближчим часом

Розвідка НАТО ставить під сумнів можливість російських військ здійснити масштабний наступ на Україну найближчим часом.

Джерело: посадовець Альянсу журналістам на умовах анонімності, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: За оцінками НАТО, наступальні дії Росії за останні кілька тижнів здебільшого мали тактичний характер. Російські сили продовжують зберігати "значну кількісну перевагу" над Україною в боєприпасах, живій силі та техніці.

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"Але наразі росіянам все ще не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного великого наступу", – додав співрозмовник журналістів.

Він уточнив, що на полі бою в Україні воюють "недоукомплектовані, недосвідчені підрозділи" російських сил, яким наказують "досягати нереальних цілей, виконувати політичні вказівки".

"Тому сумнівно, що російські війська зможуть досягти значного успіху в наступі цієї весни, і вони, швидше за все, не зможуть провести жодної значної наступальної операції без чергової широкомасштабної мобілізації", – підсумував посадовець НАТО.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи загрозу нового російського наступу, стверджує, що Росія постійно нарощує військову потужність, і тому для членів Альянсу важливо перейти до довгострокових зобов’язань підтримки України.

У лютому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що після президентських "виборів" у березні Росія може почати ще один великий наступ в Україні.

Тоді ж аналітики Північноатлантичного альянсу говорили, що вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні.