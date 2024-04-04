Слідство.Інфо: Дружина головного кіберрозвідника СБУ під час війни купила квартиру за 20 млн
Журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.
Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"
Деталі: Як дізналися журналісти з декларації Вітюка, квартиру преміумкласу на 195 квадратних метрів дружина Юлія Вітюк у грудні 2023-го. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже 1,5 мільйона доларів.
Дослівно СІ: "На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.
Неважко підрахувати, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі".
Деталі: Втім у декларації Вітюка вказано, що цю квартиру придбали за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.
Та зарплата Іллі Вітюка складає 1,8 мільйони на рік, і навіть цю квартиру він придбати не зміг би.
Натомість його дружина займається бізнесом. Невдовзі після того, як Вітюк обійняв нинішню посаду Юлія Вітюк відкрила ФОП, через який отримала 9,4 мільйонів гривень прибутку у 2022 року і 13,4 мільойни гривень — у 2023.
Торік, як видно з декларації, у подружжя народилася дитина. Проте це не позначилося на заробітках дружини.
Дружина розвідника відмовилась спілкуватись з журналістом "Слідства.Інфо" про діяльність свого ФОП та про дороговартісну квартиру.
Юлія Вітюк надає юридичні послуги, за які отримує понад 1 мільйон гривень на місяць. Втім жодних даних – ані адреси, ані контактних даних підприємства журналістам знайти не вдалося.
Що відомо про Вітюка:
За 12 років служби він пройшов шлях від оперативника до керівника у різних підрозділах, включно з контррозвідкою.
25 березня 2024 року, на день СБУ, роботу Вітюка відзначив президент України – присвоїв йому звання бригадного генерала.
Одними з головних завдань департаменту, який очолює Вітюк, є протидія кібертероризму та шпигунству. Як повідомляють у службі, фахівці цього департаменту у березні заблокували поставки складових до російських "Шахедів" та ракет. А на початку повномасштабного вторгнення департамент Вітюка відбив понад 10 тисяч кібератак.