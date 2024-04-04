Слідство.Інфо: Дружина головного кіберрозвідника СБУ під час війни купила квартиру за 20 млн

Журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"

Деталі: Як дізналися журналісти з декларації Вітюка, квартиру преміумкласу на 195 квадратних метрів дружина Юлія Вітюк у грудні 2023-го. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже 1,5 мільйона доларів.

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Юлія та Ілля Вітюк у 2011 році. Скриншот - Слідство.Інфо

Дослівно СІ: "На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.

Неважко підрахувати, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі".

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Деталі: Втім у декларації Вітюка вказано, що цю квартиру придбали за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.

Та зарплата Іллі Вітюка складає 1,8 мільйони на рік, і навіть цю квартиру він придбати не зміг би.

скриншот декларації - "слідство.інфо"

Натомість його дружина займається бізнесом. Невдовзі після того, як Вітюк обійняв нинішню посаду Юлія Вітюк відкрила ФОП, через який отримала 9,4 мільйонів гривень прибутку у 2022 року і 13,4 мільойни гривень — у 2023.

Торік, як видно з декларації, у подружжя народилася дитина. Проте це не позначилося на заробітках дружини.

Дружина розвідника відмовилась спілкуватись з журналістом "Слідства.Інфо" про діяльність свого ФОП та про дороговартісну квартиру.

Юлія Вітюк надає юридичні послуги, за які отримує понад 1 мільйон гривень на місяць. Втім жодних даних – ані адреси, ані контактних даних підприємства журналістам знайти не вдалося.

Що відомо про Вітюка:

За 12 років служби він пройшов шлях від оперативника до керівника у різних підрозділах, включно з контррозвідкою.

25 березня 2024 року, на день СБУ, роботу Вітюка відзначив президент України – присвоїв йому звання бригадного генерала.

Одними з головних завдань департаменту, який очолює Вітюк, є протидія кібертероризму та шпигунству. Як повідомляють у службі, фахівці цього департаменту у березні заблокували поставки складових до російських "Шахедів" та ракет. А на початку повномасштабного вторгнення департамент Вітюка відбив понад 10 тисяч кібератак.