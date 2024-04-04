Двоє людей загинули через обстріл селища Нью-Йорк на Донеччині

Російська армія увечері 4 квітня обстріляла селище Нью-Йорк на Донеччині, двоє людей загинули, ще двоє поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Містечко зазнало 4 авіаударів сьогодні ввечері. Є інформація щодо двох загиблих людей та 1 пораненого. Пошкоджено численні приватні будинки.

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Точні наслідки обстрілу встановлюємо".

Оновлено о 21:12: Як повідомили у прокуратурі Донеччини, ймовірно, окупанти здійснили обстріл з артилерії.

Дослівно: "Снаряди поцілили по території приватного сектору, внаслідок чого загинуло подружжя – чоловік 53 років та 51-річна жінка. Також разом із ними на городі перебувала їх 77-річна родичка, яка зазнала травм. Крім того, від атаки отримав тілесні ушкодження місцевий житель 74 років. Обох потерпілих з осколковими пораненнями ушпиталено".