Двоє людей загинули через обстріл селища Нью-Йорк на Донеччині
Російська армія увечері 4 квітня обстріляла селище Нью-Йорк на Донеччині, двоє людей загинули, ще двоє поранені.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "Містечко зазнало 4 авіаударів сьогодні ввечері. Є інформація щодо двох загиблих людей та 1 пораненого. Пошкоджено численні приватні будинки.
Точні наслідки обстрілу встановлюємо".
Оновлено о 21:12: Як повідомили у прокуратурі Донеччини, ймовірно, окупанти здійснили обстріл з артилерії.
Дослівно: "Снаряди поцілили по території приватного сектору, внаслідок чого загинуло подружжя – чоловік 53 років та 51-річна жінка. Також разом із ними на городі перебувала їх 77-річна родичка, яка зазнала травм. Крім того, від атаки отримав тілесні ушкодження місцевий житель 74 років. Обох потерпілих з осколковими пораненнями ушпиталено".