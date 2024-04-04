Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Двоє людей загинули через обстріл селища Нью-Йорк на Донеччині

Тетяна ОлійникЧетвер, 4 квітня 2024, 19:22
Двоє людей загинули через обстріл селища Нью-Йорк на Донеччині
Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія увечері 4 квітня обстріляла селище Нью-Йорк на Донеччині, двоє людей загинули, ще двоє поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Містечко зазнало 4 авіаударів сьогодні ввечері. Є інформація щодо двох загиблих людей та 1 пораненого. Пошкоджено численні приватні будинки.

Реклама:

Точні наслідки обстрілу встановлюємо".

Оновлено о 21:12: Як повідомили у прокуратурі Донеччини, ймовірно, окупанти здійснили обстріл з артилерії.

Дослівно: "Снаряди поцілили по території приватного сектору, внаслідок чого загинуло подружжя – чоловік 53 років та 51-річна жінка. Також разом із ними на городі перебувала їх 77-річна родичка, яка зазнала травм. Крім того, від атаки отримав тілесні ушкодження місцевий житель 74 років. Обох потерпілих з осколковими пораненнями ушпиталено".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійнажертвиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Донецька область
Наводив ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ викрила "крота" в ЗСУ
Сили оборони завдали ударів по 18 районах зосередження окупантів − Генштаб
DeepState показав відео розгрому російського штурму, в якому було близько 50 одиниць техніки
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: