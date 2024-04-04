Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На лівобережжі Дніпра росіяни атакували 5 разів – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 4 квітня 2024, 19:51
На лівобережжі Дніпра росіяни атакували 5 разів – Генштаб
Ілюстративне фото - 38 окрема бригада морської піхоти, Володимир Болєстєв

За минулу добу на фронті зафіксували 57 бойових зіткнень, загалом, ворог завдав 2 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 4 квітня

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Реклама:

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Дослівно: Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.

Теми: Генштаббойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони завдали ударів по 18 районах зосередження окупантів − Генштаб
Авіація ЗСУ завдала ударів по 14 районах зосередження ворога – Генштаб
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: