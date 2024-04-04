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Орбан пообіцяв сприяти якнайшвидшому вступу в ЄС однєї з країн Європи

Марія Ємець, Євген КізіловЧетвер, 4 квітня 2024, 20:15
Орбан пообіцяв сприяти якнайшвидшому вступу в ЄС однєї з країн Європи
Віктор Орбан. фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, перебуваючи з візитом у Боснії і Герцеговині, пообіцяв "докласти максимум зусиль", щоб посприяти якнайшвидшому вступу цієї країни до Євросоюзу.

Джерело: Орбан у своєму Twitter, коментуючи поїздку, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Орбан зазначив, що Євросоюз потребує вступу країн Західних Балкан, "якщо хоче дати новий імпульс європейській економіці і захистити ЄС від нелегальної міграції".

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Він нагадав, що Угорщина з липня почне піврічне головування у Раді ЄС та пообіцяв "докласти максимум зусиль, щоб посприяти якнайшвидшому вступу БіГ".

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Нагадаємо: На березневому саміті лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.

Як відомо, для окремих членів ЄС принципово важливо, щоби Україна не рухалася до членства у ЄС швидше, ніж балканські держави, які довше перебувають на цьому шляху. 

Читайте також пояснення, чому Західні Балкани можуть перетворитися на основну проблему на шляху України в ЄС.

Теми: ОрбанБосніяЄСєвроінтеграція
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