Експартнер Зеленського Борис Шефір зізнався, що хоче дружби з Росією та любить її культуру

Колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по "Студії Квартал-95" Борис Шефір зізнався, що любить російську культуру, прирівняв Євросоюз до СРСР та виступив за дружбу з Російською Федерацією. Його брат, ексрадник президента Сергій Шефір заявив, що "категорично не згоден" із позицією Бориса.

Джерело: інтерв’ю Бориса Шефіра виданню "Радіо свобода", коментар Сергія Шефіра "Радіо свобода"

Деталі: В інтерв'ю Борис Шефір розповів, що виїхав з України (йому 64 роки) та не планує повертатися до кінця війни. Співпрацю із "Кварталом" через це йому довелося припинити.

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Також прокоментував, що з Зеленським вже два роки не спілкується, його дзвінки туди залишаються без відповіді, а сам президент "робить трохи не те, що мені подобається".

Шефір розповів, що його не влаштовує, як в Україні поводяться з російською культурою.

Пряма мова Бориса Шефіра: "Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру... Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні.

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Для мене це дурість. Якби я був поруч (із Зеленським – ред.) я сказав би: давай це діло згортати і давай дружити. Але там зовсім інші установки".

"...Ми вулиці іменем Бетховена називаємо, а в нас була війна з Німеччиною. У нас війна з Путіним, а не з Росією. Те, що там народ збожеволів, то це таке діло".

Деталі: Також експартнер Зеленського висловився за "налагодження дружби" між Росією і Україною та заявив, що Євросоюз перейняв модель Радянського союзу.

Пряма мова Бориса Шефіра: "Це було б прекрасно. Звісно-звісно, потрібно дружити знову. Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він здохне – і прийдуть нормальні люди. І з ними завжди можна…

Ну, по ідеї, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися...Я сподіваюся, що в нас з Росією будуть прекрасні відносини, як тільки вони підлікуються від свого божевілля. Ми повинні обов’язково прийти і сказати: ні-ні, потрібно дружити".

Деталі: Водночас Борис зазначив, що те, що зараз робиться в Росії, йому категорично не подобається. Але культура російська, письменники, композитори – подобаються.

Молодший брат Бориса – Сергій, якого Зеленськиий 30 березня звільнив з посади першого помічника президента, у відповідь заявив, що "категорично не згоден" із позицією свого брата.

Пряма мова Сергія Шефіра: "Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв’ю вашому виданню. Росія – країна-агресор і терорист, яка розвʼязала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців. Україні потрібен мир. І формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг".