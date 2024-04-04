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У російському Курську повідомили про атаку безпілотників: по місту виникли пожежі

Тетяна ОлійникЧетвер, 4 квітня 2024, 23:27
У російському Курську повідомили про атаку безпілотників: по місту виникли пожежі
Пожежа у Курську. Фото з соцмереж

У російському місті Курськ увечері 4 квітня виникло, як мінімум 3 пожежі, є влучання у житловий будинок. Місцева влада повідомляє, що це наслідки атаки безпілотників та роботи ППО.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт, міноборони РФ, місцеві пабліки

Деталі: Зокрема губернатор пише про займання в районі Центрального ринку, після начебто збитого БпЛА. Там є влучання в павільйони.

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Також повідомляє про влучання по житловому будинку, та займання у ще двох приватних будинках.

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фото з соцмереж

Крім того, виникла пожежа у будівлі Обласного центру розвитку творчості дітей та юнацтва.

Загалом міноборони РФ відзвітувало про начебто один перехоплений та 7 збитих БпЛА над Курською областю.

Теми: Росіябезпілотникивійнапожежа
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