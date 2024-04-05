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Пентагон: США не забезпечують Україну можливостями для ударів поза своєю територією

Олена ІвашківП'ятниця, 5 квітня 2024, 00:21
Пентагон: США не забезпечують Україну можливостями для ударів поза своєю територією
Будівля Пентагону, фото: Вікіпедія

Сполучені Штати не забезпечують Україну можливостями для ударів поза своєю територією, зосереджуючись на тому, щоб ЗСУ мали все необхідне для оборони та захисту власної країни.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, "Укрінформ"

Пряма мова: "Допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вона могла захистити та повернути свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цими межами".

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Теми: США
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