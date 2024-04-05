Пентагон: США не забезпечують Україну можливостями для ударів поза своєю територією

Сполучені Штати не забезпечують Україну можливостями для ударів поза своєю територією, зосереджуючись на тому, щоб ЗСУ мали все необхідне для оборони та захисту власної країни.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, "Укрінформ"

Пряма мова: "Допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вона могла захистити та повернути свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цими межами".

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