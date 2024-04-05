Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запускали з півдня "Шахеди"

Олена ІвашківП'ятниця, 5 квітня 2024, 00:34
Росіяни запускали з півдня Шахеди
фото: Getty Images

В ніч на п'ятницю близько опівночі росіяни запустили "Шахеди" з окупованої частини Херськоної області у напрямку Дніпропетровської. Повітряна тривога тривала близько двох годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: 00.22 стало відомо про ударний БпЛА у напрямку Нікополя.

Реклама:

00.28 військові зафіксували групу ударних БпЛА на Дніпропетровщині, вони рухалися в північно-східному напрямку.

00.37 зафіксовано рух БпЛА курсом на Запоріжжя.

00.41 Загарбники запустили іншу групу ударних БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину у північному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

00.53 ПС оновили рух ударних БпЛА:

  • Перша група БпЛА на півночі Запорізької області рухається курсом на схід.
  • Друга група БпЛА на Дніпропетровщині у північно-східному напрямку.

О 2.18 пролунав відбій повітряної загрози.

Теми: Шахедбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повістка як помста: після інциденту з журналістом начальника ТЦК перевели на нижчу посаду

В Мінкульті назвали кількість заброньованих працівників культури та медіа

Вбивство підлітка на фунікулері: суд обрав держохоронцю запобіжний захід

Після розслідування журналістів голова СБУ відсторонив Вітюка і послав на передову

Шмигаль доручив зробити справедливу систему бронювання: щоб не було спекуляцій

фотоСБУ: Біля Одеси затримали соратницю Шарія, яка намагалась "зірвати" мобілізацію в Україні

Усі новини...
Шахед
У Молдові знайшли фрагменти "Шахеда"
Через близьку відстань Харкова до кордону з Росією не вдалося збити всі "Шахеди" – Євлаш
Зеленський: Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові
Останні новини
19:51
Приватбанк остаточно виграв справу про відшкодування компаніям Суркісів 350 мільйонів доларів
19:48
На двох напрямках за добу росіяни здійснили більше 40 атак – Генштаб ЗСУ
19:48
МОН обрало 25 шкіл для пілотування реформи профільної школи
19:44
У НАТО вважають, що більшість російських танків в останні місяці Україна знищила FPV-дронами
19:37
ФДМУ отримав в управління санкційні активи пропагандиста Кисельова
19:32
До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Харкову
19:23
Державі повернули санаторій на місці родинного маєтку Максимовича на Черкащині – ОГП
19:16
оновленоРосіяни вперше за довгий час вдень обстріляли Слов'янськ, поранили трьох цивільних
18:54
Фонд підтримки енергетики України за два роки зібрав понад 410 мільйонів євро
18:50
відеоУ Тбілісі проходить марш проти "російського" законопроєкту про "іноагентів"
Усі новини...
Реклама: