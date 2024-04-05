Росіяни запускали з півдня "Шахеди"

В ніч на п'ятницю близько опівночі росіяни запустили "Шахеди" з окупованої частини Херськоної області у напрямку Дніпропетровської. Повітряна тривога тривала близько двох годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: 00.22 стало відомо про ударний БпЛА у напрямку Нікополя.

Реклама:

00.28 військові зафіксували групу ударних БпЛА на Дніпропетровщині, вони рухалися в північно-східному напрямку.

00.37 зафіксовано рух БпЛА курсом на Запоріжжя.

00.41 Загарбники запустили іншу групу ударних БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину у північному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

00.53 ПС оновили рух ударних БпЛА:

Перша група БпЛА на півночі Запорізької області рухається курсом на схід.

Друга група БпЛА на Дніпропетровщині у північно-східному напрямку.

О 2.18 пролунав відбій повітряної загрози.