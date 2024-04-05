Росіяни запускали з півдня "Шахеди"
П'ятниця, 5 квітня 2024, 00:34
В ніч на п'ятницю близько опівночі росіяни запустили "Шахеди" з окупованої частини Херськоної області у напрямку Дніпропетровської. Повітряна тривога тривала близько двох годин.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: 00.22 стало відомо про ударний БпЛА у напрямку Нікополя.
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00.28 військові зафіксували групу ударних БпЛА на Дніпропетровщині, вони рухалися в північно-східному напрямку.
00.37 зафіксовано рух БпЛА курсом на Запоріжжя.
00.41 Загарбники запустили іншу групу ударних БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину у північному напрямку.
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00.53 ПС оновили рух ударних БпЛА:
- Перша група БпЛА на півночі Запорізької області рухається курсом на схід.
- Друга група БпЛА на Дніпропетровщині у північно-східному напрямку.
О 2.18 пролунав відбій повітряної загрози.