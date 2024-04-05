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Блінкен: США та союзники подвоять зусилля з пошуку ресурсів для України

Олена ІвашківП'ятниця, 5 квітня 2024, 01:24
Блінкен: США та союзники подвоять зусилля з пошуку ресурсів для України
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен за результатами зустрічей у штаб-квартирі НАТО заявив, що США та союзники мають намір подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів, яких потребує Україна.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Що стосується запасів обладнання, предметів постачання, то так, ми – одна з речей, про які ми говорили сьогодні, – уважно подивитися на те, що можна надати. Ми знаємо потреби: засоби ППО, артилерія, боєприпаси. Тому я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні, що всі, включаючи Сполучені Штати, збираються подвоїти зусилля і, при необхідності, подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів, яких Україна продовжує потребувати".

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Деталі: За його словами, ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України – "це найважливіше і найтерміновіше".

Блінкен також сказав, що це буде найбезпосереднішим та найважливішим джерелом додаткових коштів, які потрібні Україні, щоб допомогти їй продовжувати захищатися від російської агресії.

Крім того, США обговорюють із союзниками та партнерами по НАТО, що може бути зроблено, щоб Україна мала необхідні їй ресурси, як найближчим часом, так і в майбутньому, наголосив він: "Тому що в той час, як ми працюємо над вирішенням цих невідкладних питань, ми також працюємо разом над створенням майбутніх Сил, які зможуть стримувати агресію та захищатися від неї, якщо це буде потрібно".

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Також він зазначив, що понад 30 країн уже підписали або перебувають у процесі переговорів та підписання двосторонніх угод з Україною у сфері безпеки: "І ми самі, Сполучені Штати - працюємо над нашою власною двосторонньою угодою. Але ми також розглядаємо роль, яку НАТО може і має згодом грати в підтримці України, і це постійна дискусія, яку ми вестимемо найближчими тижнями".

Теми: СШАНАТОдопомога Україні
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