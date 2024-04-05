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У Росії відбивали масовану атаку на військовий аеродром у Ростовській області

Олена ІвашківП'ятниця, 5 квітня 2024, 01:46
У Росії відбивали масовану атаку на військовий аеродром у Ростовській області
Скриншот відео

У ніч на п'ятницю безпілотники атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовської області. 

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, місцеві пабліки у Telegram

Деталі: Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах зникло світло.

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Голубєв підтвердив "масовану атаку" в Морозовському районі  Ростовської області. За його словами, підрозділи ППО відбивають її. 

Доповнено: За попередніми даними Голубєва, у Морозівському районі ППО знищила понад 40 цілей.

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За його словами, пошкоджено електропідстанцію, ведеться відновлення енергопостачання.

Довідково:

  • Морозовськ - військовий аеродром в Ростовській області РФ, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ). На аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

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Теми: Росіябезпілотники
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