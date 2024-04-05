У Росії відбивали масовану атаку на військовий аеродром у Ростовській області
П'ятниця, 5 квітня 2024, 01:46
У ніч на п'ятницю безпілотники атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовської області.
Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, місцеві пабліки у Telegram
Деталі: Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах зникло світло.
Реклама:
У Росії відбивають масовану атаку на військовий аеродром у Ростовській області pic.twitter.com/mEN2IOQ2nP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 4, 2024
Голубєв підтвердив "масовану атаку" в Морозовському районі Ростовської області. За його словами, підрозділи ППО відбивають її.
Доповнено: За попередніми даними Голубєва, у Морозівському районі ППО знищила понад 40 цілей.
ВІДЕО ДНЯ
За його словами, пошкоджено електропідстанцію, ведеться відновлення енергопостачання.
Довідково:
- Морозовськ - військовий аеродром в Ростовській області РФ, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ). На аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
Передісторія:
- У грудні безпілотники вже намагалися атакувати військовий аеродром у Морозовську, де стоять фронтові літаки.