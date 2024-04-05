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ISW: Пєсков, Шойгу і Лавров активізували інформаційні операції

Олена ІвашківП'ятниця, 5 квітня 2024, 04:41
ISW: Пєсков, Шойгу і Лавров активізували інформаційні операції
Дмитро Пєсков, Сергій Шойгу та Сергій Лавров, фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров активізували інформаційні операції, щоб підштовхнути Україну до переговорів та змусити Захід боятися і "самостримуватися".

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики відзначили спроби Шойгу погрожувати Франції щоб стримувати підтримку України. Шойгу вдає зацікавленість у мирних переговорах. Це є частиною ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на переконання західних країн підштовхнути Україну до нерівноправних переговорів на умовах Росії.

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Кремль використав цю загальну інформаційну операцію про ескалацію з НАТО, націлив її конкретно на Францію, після закликів президента Франції Еммануеля Макрона до Заходу збільшити рівень і типи допомоги в сфері безпеки, яку він надсилає Україні. 

Пєсков заявив, що НАТО і Росія перебувають у "прямій конфронтації". Таким чином окупанти активізують існуючі інформаційні операції, щоб змусити Захід до самостримування. 

Пєсков заявив 4 квітня, що відносини між Росією і НАТО "скотилися до рівня прямої конфронтації" і що НАТО "вже втягнуто в конфлікт навколо України". 

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Пєсков звинуватив НАТО в наближенні до кордонів Росії, ймовірно, маючи на увазі нещодавній вступ Фінляндії та Швеції до альянсу, і заявив, що НАТО розширює свою військову інфраструктуру ближче до Росії. 

Військові аналітики зауважили, що російські офіційні особи вже давно намагаються представити НАТО і Захід як екзистенційну загрозу для Росії, щоб виправдати війну Кремля в Україні. Наприклад, 18 березня очільник Росії Володимир Путін заявив, що повномасштабна війна між НАТО і Росією небажана, але можлива. 

Неодноразові заяви Пєскова про те, що НАТО і Росія вже перебувають у "прямій конфронтації", є посиленням цього наративу, але, ймовірно, все ще є частиною російської кампанії рефлексивного контролю, яка використовує погрозливі висловлювання, щоб затримати і вплинути на прийняття важливих рішень про підтримку Заходу для України. Цей кремлівський наратив також, ймовірно, є спробою представити оборонну діяльність НАТО у відповідь на відверту агресію Росії як провокаційну. 

Лавров також просував інформаційні операції, імітуючи зацікавленість у переговорах. Лавров використав зустріч десятків іноземних послів із незахідних держав, щоб засудити українську "формулу миру", водночас заявивши, що Росія готова вести переговори на вигідних для Кремля умовах. 

За оцінками ISW, Росія продовжує готуватися до потенційної війни зі збройними силами з НАТО. Агресори роблять військові реформи, відтворюють Ленінградський військовий округ і Московський військовий округ на заході Росії. Російські офіційні особи звинуватили НАТО в тому, що вона дала Росії привід для відновлення ЛВО безпосередньо на кордоні з Фінляндією.

Ключові висновки ISW за 4 квітня:

  • Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що НАТО і Росія перебувають у "прямій конфронтації", що, ймовірно, є частиною зусиль Кремля з інтенсифікації існуючих інформаційних операцій, спрямованих на примушення Заходу до самостримування.
  • Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов звернувся до членів Співдружності незалежних держав (СНД) із закликом посилити співпрацю проти уявних західних загроз в рамках зусиль, спрямованих на протистояння Заходу.
  • Кремль використав цю загальну інформаційну операцію щодо ескалації у відносинах з НАТО, щоб націлитися саме на Францію, після нещодавніх закликів президента Франції Еммануеля Макрона до Заходу збільшити рівень і види допомоги у сфері безпеки, яку він надає Україні.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також просував інформаційні операції, імітуючи зацікавленість у переговорах, і ймовірні скоординовані інформаційні зусилля Лаврова і Шойгу можуть сигналізувати про новий виток активізації російської риторики щодо переговорів.
  • Очільник Росії Володимир Путін продовжує спроби збалансувати протилежні зусилля Кремля, спрямовані на формування суспільних очікувань щодо тривалої російської воєнної кампанії та заспокоєння занепокоєння російського суспільства щодо економічних наслідків війни та трудової міграції.
  • Російські війська здійснили 4 квітня механізовану атаку в напрямку Часового Яру (на захід від Бахмута) і просунулися до східних околиць населеного пункту.
  • Російські війська також нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута і Донецька.
  • Як повідомляється, неназваний високопосадовець НАТО заявив російському опозиційному виданню "Важние истории", що розвідувальні служби НАТО не помітили ознак того, що Росія готується до широкомасштабної хвилі часткової мобілізації.

Теми: ISWвійна
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