Генштаб: окупанти за добу втратили 860 військових вбитими та пораненими
П'ятниця, 5 квітня 2024, 08:12
За минулу добу захисники знешкодили 860 окупантів, загальні втрати російських загарбники досягли 445 900 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб,
- танків ‒ 7 033 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 459 (+73) од,
- артилерійських систем – 11 221 (+50) од,
- РСЗВ – 1029 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 747 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 847 (+30),
- крилатих ракет ‒ 2059 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61) од,
- спеціальної техніки ‒ 1 849 (+4).