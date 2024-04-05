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Генштаб: окупанти за добу втратили 860 військових вбитими та пораненими

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 квітня 2024, 08:12
Генштаб: окупанти за добу втратили 860 військових вбитими та пораненими
Фото: Getty Images

За минулу добу захисники знешкодили 860 окупантів, загальні втрати російських загарбники досягли 445 900 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб,
  • танків ‒ 7 033 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 459 (+73) од,
  • артилерійських систем – 11 221 (+50) од,
  • РСЗВ – 1029 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 747 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 847 (+30),
  • крилатих ракет ‒ 2059 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1 849 (+4).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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