Метро Харкова призупиняло роботу

Харківський метрополітен тимчасово призупинив роботу − потяги не курсували 1,5 години.

Джерело: Харківський метрополітен у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі марафону новин

Дослівно пресслужба підземки: "Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену".

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Деталі: Причину зупинки руху не називають.

Зазначається, що про відновлення руху повідомлять додатково.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що причина − у російських ударах по місту і області, зокрема, по енергетичній сфері.

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Пряма мова Синєгубова: "Вчора ми мали одну з наймасштабніших атак "Шахедами" по місту Харкову і області, на прицілі були енергетичні об’єкти. У нас погіршилася ситуація з енергопостачанням. Є дефіцит електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень і вживаємо необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію".

Доповнено: О 9 ранку, через півтори години після повідомлення про призупинку роботи, метрополітен повідомив, що рух поїздів відновили усіма лініями.