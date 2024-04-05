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Окупанти вдарили по Покровську: 5 поранених, зокрема, дитина

Ірина БалачукП'ятниця, 5 квітня 2024, 09:05
Окупанти вдарили по Покровську: 5 поранених, зокрема, дитина
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Уночі 5 квітня росіяни обстріляли місто Покровськ на Донеччині, поранивши 5 людей, серед яких, зокрема, 14-річну дитину.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "Ворог поранив у Покровську п’ятьох цивільних, у тому числі 14-річного хлопця". 

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фото прокуратури

Деталі: Окупанти обстріляли Покровськ близько 3 ночі − цілили по приватних житлових будинках. 

 
фото прокуратури

У результаті влучання тілесні ушкодження отримали четверо членів родини, які під час обстрілу перебували в одному з помешкань: 70-річний дідусь із 65-річною бабусею, а також їхня донька 46 років із 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин 65 років. 

 
фото прокуратури

Постраждалих з мінно-вибуховими травмами, саднами й контузіями доставили до лікарні.

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Теми: Донецька областьвійна
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