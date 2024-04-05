Росіяни вранці атакували житлові квартали Херсона, поранили трьох людей – МВА

Російські загарбники вранці 5 квітня атакували житлові квартали Херсона, у результаті чого були поранені 60-річний чоловік та дві жінки.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, ДСНС Херсонської області

Пряма мова: "Близько години тому армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакувала житлові квартали у Дніпровському районі Херсона".

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Деталі: За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені квартири, двоє людей отримали поранення, їх ушпиталили.

Мрочко повідомив, що у 60-річного чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки. Його стан оцінюється як середньої тяжкості. На момент ворожого удару постраждалий перебував у квартирі.

Жінка 54 років отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Її стан також оцінюється як середньої тяжкості. Під час обстрілу містянка була на вулиці.

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Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено. Пізніше Мрочко повідомив про третю поранену, 81-річну жінку.

Пряма мова: "Ворог продовжив обстріл Дніпровського району міста, внаслідок чого постраждала 81-річна жінка. У неї вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення тім'яної області. Поранена у стані середньої тяжкості. Їй надана медична допомога".

Деталі: Він додав, що на момент удару з боку російських окупаційних військ жінка перебувала у квартирі.