Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вранці атакували житлові квартали Херсона, поранили трьох людей – МВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 квітня 2024, 09:16
Росіяни вранці атакували житлові квартали Херсона, поранили трьох людей – МВА
Фото: ДСНС Херсонщини

Російські загарбники вранці 5 квітня атакували житлові квартали Херсона, у результаті чого були поранені 60-річний чоловік та дві жінки.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, ДСНС Херсонської області

Пряма мова: "Близько години тому армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакувала житлові квартали у Дніпровському районі Херсона".

Реклама:

Деталі: За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені квартири, двоє людей отримали поранення, їх ушпиталили.

Мрочко повідомив, що у 60-річного чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки. Його стан оцінюється як середньої тяжкості. На момент ворожого удару постраждалий перебував у квартирі.

 

Жінка 54 років отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Її стан також оцінюється як середньої тяжкості. Під час обстрілу містянка була на вулиці.

ВІДЕО ДНЯ
 

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено. Пізніше Мрочко повідомив про третю поранену, 81-річну жінку.

Пряма мова: "Ворог продовжив обстріл Дніпровського району міста, внаслідок чого постраждала 81-річна жінка. У неї вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення тім'яної області. Поранена у стані середньої тяжкості. Їй надана медична допомога".

Деталі: Він додав, що на момент удару з боку російських окупаційних військ жінка перебувала у квартирі.

Теми: Херсонобстрілжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ: У США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні

ISW: Росія намагається кинути виклик суверенітету Вірменії

The Guardian: Спроба Кемерона переконати Трампа розблокувати допомогу Україні провалилася

Міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ

Держдеп США схвалив продаж комплектуючих ЗРК Hawk на $138 млн для України

"Схеми": Суддя ліквідованого ОАСК має російське громадянство

Усі новини...
Херсон
У Херсоні проспект Кутузова перейменували на Шухевича
Росія обстріляла Херсон – МВА
У Херсоні росіяни обстріляли таксі: водій загинув, ще 2 людей поранено
Останні новини
08:03
ЗСУ уже знешкодили понад 450 тисяч російських окупантів
07:47
Повітряні сили вночі знищили 14 "Шахедів"
07:39
Байден назвав "помилкою" підхід Ізраїлю до ведення війни
07:30
Окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку: за добу було 29 атак − Генштаб
06:57
WSJ: У США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні
05:41
ISW: Росія намагається кинути виклик суверенітету Вірменії
05:07
Росія запускала нову хвилю безпілотників на Одеську область та била ракетами
04:08
The Guardian: Спроба Кемерона переконати Трампа розблокувати допомогу Україні провалилася
03:45
Кемерон у США про допомогу Україні: "глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки"
02:44
Міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ
Усі новини...
Реклама: