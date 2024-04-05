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У Португалії більше немає сумнівів щодо вступу України в ЄС – МЗС

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 квітня 2024, 09:46
У Португалії більше немає сумнівів щодо вступу України в ЄС – МЗС
Паулу Ранжел, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел наприкінці міністерської зустрічі Атлантичного альянсу в Брюсселі заявив, що новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до ЄС та розкритикував попередників за нерішучість у цьому питанні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Пряма мова: "Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру дав чіткий сигнал, що він виступає за розширення ЄС. Це те, що, на мою думку, потрібно було прояснити, оскільки Португалія мала певні вагання, особливо коли їй надавали статус кандидата торік".

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Деталі: Міністр визнав, що попередній соціалістичний уряд експрем'єр-міністра Антоніу Кости був "повністю на боці України", але в питанні розширення "там були принаймні деякі коливання, що завжди створювало поле для двозначності".

"Тепер ніякої двозначності немає", – додав він.

Колишній прем'єр-міністр неодноразово попереджав, що розширення ЄС має супроводжуватися реформою структур блоку, включаючи його бюджет, щоб уникнути дисбалансу, наприклад, у розподілі європейських фондів, представництві країн у Європейському парламенті і навіть у правилах прийняття рішень між країнами-членами.

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Відповідаючи на ці застереження, міністр закордонних справ визнав, що розширення "звичайно, передбачає фінансову та договірну реформу".

"Такою була позиція попереднього уряду, і вона залишається незмінною", – додав він, підкресливши відмінність від нинішнього уряду, який продемонстрував "тверду прихильність підтримці розширення, коли воно відбудеться".

Передісторія:

  • Цього тижня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Вони домовились почати роботу над безпековою угодою.
  • Перед цим новий уряд меншості у Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенегру склав присягу.

Теми: ПортугаліяЄСєвроінтеграціяУкраїна
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