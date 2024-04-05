Пентагон не допомагає Україні бити по російських НПЗ – речник

Речник Пентагону Пат Райдер у відповідь на питання щодо ударів Збройних сил по російських НПЗ, заявив, що США зосереджені тільки на передачі допомоги для захисту України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми не надаємо жодної допомоги для (її) використання поза цими межами (захисту України – ред.). Я б рекомендував вам звернутися до України, щоб поговорити про їхні операції".

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Деталі: У НАТО стверджують, що удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі Росії мали відчутний вплив на її паливний ринок і накладають додаткові фінансові витрати.

Передісторія:

Агентство Reuters раніше повідомило, що російські нафтові компанії переживають труднощі з ремонтом нафтопереробних заводів через західні санкції, а їхні проблеми можуть посилитися через атаки українських безпілотників.

У Держдепі Сполучених Штатів відмовились коментувати, чи закликали США Україну не атакувати російські НПЗ, однак зазначили, що Вашингтон не підтримує удари по об’єктах на території РФ.

Перед цим видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.