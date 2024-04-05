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Більше 50 нардепів мають підозри у криміналі – ЧЕСНО

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 квітня 2024, 12:02
Більше 50 нардепів мають підозри у криміналі – ЧЕСНО
фото: ВРУ

Щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у кримінальних злочинах, з них 25 підозрюються у корупційних злочинах.

Джерело: матеріал громадського руху ЧЕСНО "Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ".

У ЧЕСНО наголошують, що точна кількість та імена нардепів, яким висувались підозри у кримінальних правопорушеннях, не відомі. Головна причина – ім’я підозрюваної у вчиненні злочину особи не може оприлюднюватись до вироку суду.

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Дослівно: "Від початку роботи Ради ІХ скликання лише детективи НАБУ повідомили про підозри у вчиненні кримінальних злочинів 54 нардепам.

І це не враховуючи проваджень СБУ, Офісу генпрокурора та інших правоохоронних органів. Але точна кількість та імена підозрюваних нардепів не розголошуються відповідно до вимог законодавства".

Деталі: Рух зібрав із відкритих джерел інформацію про 42 нардепів, щодо яких є підозри у кримінальних правопорушеннях від початку роботи Ради IX скликання.

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Серед них представники усіх парламентських фракцій та груп, окрім "Голосу". Найбільше підозр отримали депутати від "Слуги народу" та нині забороненої ОПЗЖ.

Найбільше депутатів отримали підозри за статтями про недостовірне декларування, державну зраду та хабарництво.

За підрахунками ЧЕСНО, 25 нардепів мають підозри у різних корупційних злочинах. Найбільше серед них нардепів від "Слуги народу".

Зокрема 13 нардепів підозрюються у недостовірному декларуванні. Ще щонайменше 6-ро підозрюються у пропозиції чи прийнятті хабарів, 2 – у зловживанні впливом, ще 2 – у службовому підробленні.

Ще 12 нардепів IX скликання мають підозри у злочинах проти нацбезпеки: за статтями про держзраду, колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України. Найбільше серед них представників забороненої ОПЗЖ.

Серед інших статей, за якими підозрюються нардепи - службове підроблення для виїзду за кордон, шахрайство, ухилення від сплати податків, кнопкодавство і погрози вбивством.

За підрахунками руху, із 42 нардепів із підозрами щонайменше щодо 11 уже є судові вироки. Утім, більшість з них уникли відповідальності через сплив строків давності чи завдяки каяттю.

11 парламентарів із підозрами станом на зараз втратили депутатські крісла. Але ті з підозрюваних нардепів, хто не був позбавлений мандатів і не сидить у СІЗО, можуть і далі голосувати в Раді.

 

Теми: Верховна Радакримінал
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