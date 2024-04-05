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Штурмував позиції ЗСУ на мопеді: біля Урожайного взяли в полон окупанта

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 квітня 2024, 13:10
Штурмував позиції ЗСУ на мопеді: біля Урожайного взяли в полон окупанта
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У районі Урожайного нацгвардійці взяли у полон окупанта з російської бригади морської піхоти, який намагався потрапити на українські позиції на мопеді.

Джерело: Національна гвардія України 

Дослівно: "Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку".

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Деталі: Окупанта взяли в полон бійці 21-ї бригади НГУ.

Полоненому 43 роки. Він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині.

За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ.

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Теми: НацгвардіяполоненіРосія
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