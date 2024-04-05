Штурмував позиції ЗСУ на мопеді: біля Урожайного взяли в полон окупанта
У районі Урожайного нацгвардійці взяли у полон окупанта з російської бригади морської піхоти, який намагався потрапити на українські позиції на мопеді.
Джерело: Національна гвардія України
Дослівно: "Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку".
Деталі: Окупанта взяли в полон бійці 21-ї бригади НГУ.
Полоненому 43 роки. Він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині.
За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ.
Нацгвардійці взяли у полон окупанта, який намагався штурмувати українські позиції на мопеді. Відео: НГУ pic.twitter.com/IxjsmJlPES— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 5, 2024