Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ТЦК невдовзі почнуть викликати 25-річних українців для уточнення даних і медогляду

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 квітня 2024, 13:46
ТЦК невдовзі почнуть викликати 25-річних українців для уточнення даних і медогляду
фото - Армія ТБ

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки викликатимуть громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Джерело: повідомлення Генерального штабу Збройних сил України у Facebook

Дослівно: Президентом України підписано закон України від 30.05.2023 № 3127-IX "Про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Реклама:

З набранням чинності вищезазначеним законом територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів".

Деталі: В управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ "Українській правді" уточнили, що вищевказаний закон, який Зеленський підписав 2 квітня, було офіційно оприлюднено 3 квітня, тож 4 квітня він набрав чинності.

Теми: мобілізаціяГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ: У США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні

ISW: Росія намагається кинути виклик суверенітету Вірменії

The Guardian: Спроба Кемерона переконати Трампа розблокувати допомогу Україні провалилася

Міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ

Держдеп США схвалив продаж комплектуючих ЗРК Hawk на $138 млн для України

"Схеми": Суддя ліквідованого ОАСК має російське громадянство

Усі новини...
Міноборони розробляє додаток для військових Армія+: що в нього входитиме і коли запрацює
Росія вдарила по Запоріжжю: є постраждалі
Росіяни вдарили КАБами по Харкову та області
Естонська розвідка: У наступні тижні в Україні зросте інтенсивність бойових дій
Останні новини
08:03
ЗСУ уже знешкодили понад 450 тисяч російських окупантів
07:47
Повітряні сили вночі знищили 14 "Шахедів"
07:39
Байден назвав "помилкою" підхід Ізраїлю до ведення війни
07:30
Окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку: за добу було 29 атак − Генштаб
06:57
WSJ: У США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні
05:41
ISW: Росія намагається кинути виклик суверенітету Вірменії
05:07
Росія запускала нову хвилю безпілотників на Одеську область та била ракетами
04:08
The Guardian: Спроба Кемерона переконати Трампа розблокувати допомогу Україні провалилася
03:45
Кемерон у США про допомогу Україні: "глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки"
02:44
Міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ
Усі новини...
Реклама: