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Україну не запросять до НАТО на вашингтонському саміті, щоб не втягнутись у війну – NYT

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 квітня 2024, 14:15
Україну не запросять до НАТО на вашингтонському саміті, щоб не втягнутись у війну – NYT
Фото: Getty Images

Сполучені Штати та Німеччина не змінили своєї позиції щодо запрошення України до НАТО, тому цього не станеться на саміті у Вашингтоні. Альянс не має бажання приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Джерело: матеріал The New York Times, передає "Європейська правда"

Деталі: Видання зазначає, що Сполучені Штати і Німеччина, як і раніше, виступають проти запрошення України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, як це було і на минулорічному саміті у Вільнюсі.

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За даними NYT, вони навіть хочуть, щоб це питання було зняте з порядку денного в липні, незважаючи на те, що аналогічний процес щодо членства України в ЄС був схвалений минулої зими.

Як зазначається у публікації, основні зусилля зараз спрямовані на чітке визначення умов, які Україна має виконати, щоб розпочати переговори з НАТО, однак вони ще не просунулися вперед.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він "уважно слухав" своїх колег-дипломатів, які обговорювали підготовку до саміту у Вашингтоні влітку цього року, як НАТО може вирішити питання про місце України в альянсі, і ретельно відповідав на них.

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"Це справа самих членів Альянсу – прийняти рішення про форму і зміст наступного кроку на шляху до членства України в НАТО. Ми будемо з нетерпінням чекати на результат, але, звичайно, ми вважаємо, що Україна заслуговує на членство в НАТО і що це має статися якнайшвидше", – сказав Кулеба.

При цьому через війну з Росією, що триває, "жодна з цих речей не матиме значення до липня", підкреслюють джерела NYT. Адже, як зазначає видання, стає "дедалі реальнішою" перспектива поразки України в конфлікті.

"Ситуація на місцях може виглядати набагато гірше, ніж сьогодні, і тоді постане питання: "Як нам зробити так, щоб Росія не перемогла?", – сказав Іво Даалдер, колишній американський посол в НАТО.

Передісторія:

  • Як повідомлялося, у Північноатлантичному альянсі бачать "конкретні кроки" української влади у впровадженні адаптованої Річної національної програми (аРНП) – плану реформ на 2024 рік, покликаного наблизити Київ до членства в НАТО.
  • Нагадаємо, що адаптована Річна національна програма стала інструментом оцінки з боку НАТО прогресу на шляху України до членства за підсумками саміту у Вільнюсі в липні 2023 року. Тоді Альянс вирішив скасувати один із проміжних етапів на цьому шляху – надання Плану дій щодо членства (ПДЧ).
  • У листопаді 2023 року Україна та НАТО домовились про оновлення Річної національної програми до концептуального документа з коротким переліком реформ у секторах безпеки, оборони, антикорупції та цивільного захисту.

Теми: НАТОУкраїнавійна
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