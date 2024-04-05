Україну не запросять до НАТО на вашингтонському саміті, щоб не втягнутись у війну – NYT

Сполучені Штати та Німеччина не змінили своєї позиції щодо запрошення України до НАТО, тому цього не станеться на саміті у Вашингтоні. Альянс не має бажання приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Джерело: матеріал The New York Times, передає "Європейська правда"

Деталі: Видання зазначає, що Сполучені Штати і Німеччина, як і раніше, виступають проти запрошення України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, як це було і на минулорічному саміті у Вільнюсі.

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За даними NYT, вони навіть хочуть, щоб це питання було зняте з порядку денного в липні, незважаючи на те, що аналогічний процес щодо членства України в ЄС був схвалений минулої зими.

Як зазначається у публікації, основні зусилля зараз спрямовані на чітке визначення умов, які Україна має виконати, щоб розпочати переговори з НАТО, однак вони ще не просунулися вперед.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він "уважно слухав" своїх колег-дипломатів, які обговорювали підготовку до саміту у Вашингтоні влітку цього року, як НАТО може вирішити питання про місце України в альянсі, і ретельно відповідав на них.

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"Це справа самих членів Альянсу – прийняти рішення про форму і зміст наступного кроку на шляху до членства України в НАТО. Ми будемо з нетерпінням чекати на результат, але, звичайно, ми вважаємо, що Україна заслуговує на членство в НАТО і що це має статися якнайшвидше", – сказав Кулеба.

При цьому через війну з Росією, що триває, "жодна з цих речей не матиме значення до липня", підкреслюють джерела NYT. Адже, як зазначає видання, стає "дедалі реальнішою" перспектива поразки України в конфлікті.

"Ситуація на місцях може виглядати набагато гірше, ніж сьогодні, і тоді постане питання: "Як нам зробити так, щоб Росія не перемогла?", – сказав Іво Даалдер, колишній американський посол в НАТО.

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