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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Євген КізіловП'ятниця, 5 квітня 2024, 18:11
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
фото: Getty Images

На всій території України лунав сигнал повітряної тривоги через зліт російського МіГ-31К.

Джерело: онлайн "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

 

Деталі: За даними ПС, через зліт російського літака МіГ-31К по всій території України існувала ракетна небезпека.

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Повітряні сили також попередили, що східним областям загрожували удари балістичного озброєння РФ.

"Суспільне" повідомляло, що у Харкові було чутно вибухи.

Оновлено: Приблизно о 18:00 буввідбій тривоги. Вона тривала біля 1,5 години.

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Теми: повітряна тривогавійна
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