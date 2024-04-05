По всій Україні оголошували повітряну тривогу
П'ятниця, 5 квітня 2024, 18:11
На всій території України лунав сигнал повітряної тривоги через зліт російського МіГ-31К.
Джерело: онлайн "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у соцмережах
Деталі: За даними ПС, через зліт російського літака МіГ-31К по всій території України існувала ракетна небезпека.
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Повітряні сили також попередили, що східним областям загрожували удари балістичного озброєння РФ.
"Суспільне" повідомляло, що у Харкові було чутно вибухи.
Оновлено: Приблизно о 18:00 буввідбій тривоги. Вона тривала біля 1,5 години.
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