По всій Україні оголошували повітряну тривогу

На всій території України лунав сигнал повітряної тривоги через зліт російського МіГ-31К.

Джерело: онлайн "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: За даними ПС, через зліт російського літака МіГ-31К по всій території України існувала ракетна небезпека.

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Повітряні сили також попередили, що східним областям загрожували удари балістичного озброєння РФ.

"Суспільне" повідомляло, що у Харкові було чутно вибухи.

Оновлено: Приблизно о 18:00 буввідбій тривоги. Вона тривала біля 1,5 години.