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На фронті частішають хімічні атаки російських військ – Генштаб

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 квітня 2024, 17:10
На фронті частішають хімічні атаки російських військ – Генштаб
ілюстрація - командування Сил підтримки ЗСУ

Використання російськими військами хімічних речовин під час воєнних дій проти Сил оборони України стало системним, хімічні атаки частішають.

Джерело: командування Сил підтримки ЗСУ, яке цитує FB-сторінка Генштабу

Деталі: Зазначається, що протягом останнього місяця мобільні групи угруповання сил і засобів підтримки та інші підрозділи Сил оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період.

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Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО.

Загалом Силами оборони України за період з лютого 2023 року по березень 2024 року було зафіксовано 1412 випадків застосування військами РФ боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Дослівно: "Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни.

ВІДЕО ДНЯ

Такі дії Російської Федерації набувають системного характеру, а тенденція застосування тільки зростає".

Теми: війнаГенштаб
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