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Орбан вважає, що Західні Балкани мають завершити вступ у ЄС швидше за Україну

Марія Ємець, Олександр ШумілінП'ятниця, 5 квітня 2024, 18:02
Орбан вважає, що Західні Балкани мають завершити вступ у ЄС швидше за Україну
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив свою позицію про те, що ЄС має зосередити зусилля на завершенні вступу країн Західних Балкан, а "східним розширенням" слід займатися вже після того.

Джерело: "Європейська правда", Telex, який наводить слова Орбана у публічних коментарях під час зустрічі з лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком 

Деталі: Орбан заявив, що "Європа потребує сербів" і без них "не буде європейської безпеки, об’єднаного ЄС та стабільності". 

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Угорський лідер зазначив, що у ЄС "багато проблем, але все одно кращої рамки наразі немає", і висловив жаль з приводу того, що країни Західних Балкан досі не в ЄС, хоча, на його думку, рішення давно мало би бути прийняте.

Віктор Орбан заявив, що позиція Угорщини полягає у тому, що першим має завершитися "балканське" розширення ЄС і ближчим часом ресурси варто зосередити на цьому, і лише згодом займатися "набагато складнішим" східним розширенням – тобто вступом України, Молдови та Грузії. 

Орбан зазначив, що "має спеціальну команду, яка буде займатися лише Західними Балканами" під час головування Угорщини у Раді ЄС у липні-грудні 2024 року. 

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Угорський лідер додав, що Балкани несправедливо постраждали на тлі війни Росії проти України, тому що в іншому разі частина тих коштів, які ЄС надає Україні, могли би піти на проєкти для Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, лідер боснійських сербів Мілорад Додік вручив Орбану орден, яким раніше нагородив також правителя Росії Владіміра Путіна.  

Під час візиту у Сараєво Орбан пообіцяв докласти максимум зусиль під час угорського головування у Раді ЄС для того, щоб наблизити вступ Боснії і Герцеговини до ЄС

Читайте також пояснення, чому Західні Балкани можуть перетворитися на основну проблему на шляху України в ЄС.

Теми: Орбан
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