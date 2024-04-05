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Столтенберг вважає, що поява F-16 в Україні кардинально не вплине на війну

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 5 квітня 2024, 17:55
Столтенберг вважає, що поява F-16 в Україні кардинально не вплине на війну
Єнс Столтенберг. фото: Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що отримання Україною винищувачів F-16 не зможе кардинально вплинути на ситуацію на полі бою, але водночас значно розширить можливості українського війська.

Джерело: очільник Альянсу в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Він переконаний, що той факт, що союзники по НАТО постачають F-16, а також тренують пілотів і постачають зброю для цих винищувачів – це ще один приклад значної військової підтримки від країн Альянсу для України.

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"Але ситуацію на полі бою не може змінити одна система. Це не срібна куля, яка може змінити всю війну. Однак F-16 важливі. Вони ще більше посилять можливості України щодо відбиття російської агресії", – зазначив Столтенберг.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Нещодавно уряд Бельгії схвалив виділення 25-го пакета підтримки для України, який передбачає кошти на обслуговування винищувачів F-16.

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Теми: винищувачіУкраїнаНАТОвійна
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