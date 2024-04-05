Зеленський відвідав оборонні споруди на Чернігівщині

Президент України Володимир Зеленський на Чернігівщині відвідав будівництво фортифікаційних споруд.

Джерело: сайт Офісу президента, звернення Зеленського

Деталі: Глава держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, протитанковий рів.

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Також Зеленському доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, в області нарощується капітальна фортифікація. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створили суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

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Пряма мова Зеленського: "Чернігівщина працює згідно з графіком. Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області – питання оборони, знищення російських ДРГ, протидії обстрілам. У всіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання – обстріли, терор.

На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати – хочуть знищити все життя тут".