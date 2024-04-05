Росіяни намагалися зайти піхотою в Часів Яр, але не змогли закріпитися – УП

Вирва біля будинку в Часовому Ярі в квітні 2023 року. Фото - Юлія Овсяннікова / Getty Images

Російська армія 4-5 квітня намагалася піхотою зайти на околиці Часового Яру на Донеччині (район Східний або Канал), але не змогла закріпитися. Станом на 5 квітня 2024 року українська армія повністю контролює місто.

Джерела: пресофіцер ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець у коментарі УП, джерела УП серед офіцерів 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї бригади ДШВ

Пряма мова Дмитра Запорожця: "4 квітня окупаційні війська неодноразово здійснювали штурми в напрямку Часового Яру. Перший з них в цьому напрямку почався вранці, приблизно о 5:30.

Реклама:

Те, що орки (російська армія – УП) знаходяться в самому місті, не відповідає дійсності. Були спроби зайти по дорозі О0506 (Часів Яр-Хромове-Бахмут – УП) до найближчих забудов піхотою противника. Ані техніка противника, ані жива сила не мала змоги закріпитись на підступах міста.

Якщо брати розташування військ противника від каналу Сіверський Донець-Донбас до найближчого місця скупчення артилерії і сил противника, то це приблизно 3-3,5 км".

Деталі: За даними УП, станом на вечір 5 квітня росіяни стоять за кількасот метрів від перших будівель Часового Яру. Вони постійно проводять штурмові дії.

ВІДЕО ДНЯ

Також складна ситуація в селі Іванівське, яке розташоване на південний схід від Часового Яру. За даними УП, українська армія контролює близько третини населеного пункту, йдуть важкі вуличні бої.

Чому це важливо: Як Іванівське, так і Часів Яр відіграють велику роль у стримуванні противника в наступі на Костянтинівку й відповідно інші міста Краматорської агломерації. Як пояснюють УП військові, що працюють на напрямку, захоплення Іванівського й Часового Яру дозволить росіянам ближче посунути свою артилерію й почати "розбирати" Костянтинівку.