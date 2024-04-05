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Між Макроном і Шольцом спалахнула суперечка через ідею західних військ в Україні

Марія Ємець, Євген КізіловП'ятниця, 5 квітня 2024, 19:29
Між Макроном і Шольцом спалахнула суперечка через ідею західних військ в Україні
Макрон і Шольц. Фото: Getty Images

На зустрічі європейських лідерів канцлер Німеччини Ольф Шольц емоційно відреагував, коли почув від президента Франції Емманюеля Макрона про можливість відправки іноземних військ в Україну. Макрон йому жорстко відповів.

Джерело: стаття "ЄвроПравди" Франція веде війська у "коаліцію рішучих"

Деталі: Емманюель Макрон вперше озвучив свої міркування про можливість присутності військових західних партнерів в Україні у майбутньому на закритій зустрічі у Парижі в кінці лютого, де він зібрав близько 20 союзників для обговорення підтримки України.

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За інформацією від джерел, обізнаних з ходом зустрічі, дискусія лідерів проходила на підвищених тонах.

Як кажуть, найемоційнішою була реакція Олафа Шольца, для якого (як і для більшості учасників) така пропозиція стала абсолютною несподіванкою. Шольц нібито обурився і звинуватив Макрона у тому, що той "намагається втягнути усіх у Третю світову" і заявив, що розмову треба припиняти, бо він проти, а отже консенсусу немає. 

Макрон, вочевидь, був готовий до такого і жорстко відповів Шольцу, пояснивши, що його голос нічого не зупинить.

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"У цьому питанні нам консенсус не потрібен", – нібито заявив президент Франції, наголосивши, що прагне знайти і очолити групу сміливих держав, у якій Німеччину ніхто й не чекав.

Детально про дискусію, що почалася з ініціативи Єлисейського палацу, читайте у статті Франція веде війська у "коаліцію рішучих". Як Макрон опановує нову роль у допомозі Україні.

Теми: МакронШольцУкраїнавійна
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