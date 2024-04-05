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Росія двічі за вечір атакувала Харківський район

Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 квітня 2024, 20:19
Росія двічі за вечір атакувала Харківський район
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російська армія увечері 5 квітня двічі атакувала населені пункти в Харківському районі.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: №О 17:10 ворог обстріляв села Момотове та Олександрівка, що в Харківському районі.

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Перший удар був стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий — по відкритій території. Без постраждалих".

Деталі: О 19:14 окупанти знову завдали удар між населеними пунктами у Харківському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

Теми: Харківська областьвійнавибух
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