Росія двічі за вечір атакувала Харківський район
П'ятниця, 5 квітня 2024, 20:19
Російська армія увечері 5 квітня двічі атакувала населені пункти в Харківському районі.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: №О 17:10 ворог обстріляв села Момотове та Олександрівка, що в Харківському районі.
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Перший удар був стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий — по відкритій території. Без постраждалих".
Деталі: О 19:14 окупанти знову завдали удар між населеними пунктами у Харківському районі. Інформація про постраждалих не надходила.