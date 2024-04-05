Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суперечки у Конгресі можуть ще більше затримати допомогу США для України - Reuters

Марія Ємець, Євген КізіловП'ятниця, 5 квітня 2024, 20:27
Суперечки у Конгресі можуть ще більше затримати допомогу США для України - Reuters
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Фото: Getty Images

Суперечки між республікацями у Палаті представників Конгресу США та погрози зняти з посади спікера Майка Джонсона можуть знову затягнути довгоочікуване рішення про американське фінансування України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на статтю Reuters

Деталі: Очікується, що з поверненням Палати представників з перерви 9 квітня Джонсон розкриє деталі проєкту щодо допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для республіканців, і він нарешті буде схвалений в обох палатах.

Реклама:

Проте найбільш "яструбине" крило республіканців вимагають врахувати їхні вимоги щодо заходів на кордоні з Мексикою та скорочення витрат, і хочуть, щоби Джонсон не квапився, доки буде мати проєкт, який готові будуть підтримати достатньою більшістю. 

Трампістка Марджорі Тейлор Грін погрожує ініціювати зняття Джонсона з посади, заявляючи, що він, мовляв, ігнорує інтереси партії. 

Більш схоже на те, що ініціатива не буде мати підтримки, але деякі співрозмовники кажуть, що це може змінитися, якщо Джонсон запропонує такий проєкт щодо допомоги для України, який буде мати більшу підтримку серед демократів, ніж республіканців, та не допускатиме поправок. 

ВІДЕО ДНЯ

Лунають побоювання, що для досягнення реального консенсусу серед республіканців у Палаті представників можуть знадобитися навіть місяці.  

Вже майже два місяці минуло з того часу, коли Сенат схвалив компромісний пакетний законопроєкт на 95 млрд доларів, куди входили і кошти на підтримку України, проте Джонсон, як відомо, не захотів виносити його на голосування. 

Фактично ж у Конгресу залишається небагато тижнів для роботи до того, як наближення виборів почне ще більше впливати на політичні процеси.

Нагадаємо: Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Теми: СШАУкраїнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
США
В районі Нью-Йорка стався землетрус: один із найпотужніших за 100 років
Торік генпрокурор Костін пробув у закордонних відрядженнях більше 100 днів – УП
Білий дім: Якщо РФ не підтримає заборону ядерної зброї в космосі, до Путіна будуть питання
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: