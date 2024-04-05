Суперечки у Конгресі можуть ще більше затримати допомогу США для України - Reuters

Суперечки між республікацями у Палаті представників Конгресу США та погрози зняти з посади спікера Майка Джонсона можуть знову затягнути довгоочікуване рішення про американське фінансування України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на статтю Reuters

Деталі: Очікується, що з поверненням Палати представників з перерви 9 квітня Джонсон розкриє деталі проєкту щодо допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для республіканців, і він нарешті буде схвалений в обох палатах.

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Проте найбільш "яструбине" крило республіканців вимагають врахувати їхні вимоги щодо заходів на кордоні з Мексикою та скорочення витрат, і хочуть, щоби Джонсон не квапився, доки буде мати проєкт, який готові будуть підтримати достатньою більшістю.

Трампістка Марджорі Тейлор Грін погрожує ініціювати зняття Джонсона з посади, заявляючи, що він, мовляв, ігнорує інтереси партії.

Більш схоже на те, що ініціатива не буде мати підтримки, але деякі співрозмовники кажуть, що це може змінитися, якщо Джонсон запропонує такий проєкт щодо допомоги для України, який буде мати більшу підтримку серед демократів, ніж республіканців, та не допускатиме поправок.

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Лунають побоювання, що для досягнення реального консенсусу серед республіканців у Палаті представників можуть знадобитися навіть місяці.

Вже майже два місяці минуло з того часу, коли Сенат схвалив компромісний пакетний законопроєкт на 95 млрд доларів, куди входили і кошти на підтримку України, проте Джонсон, як відомо, не захотів виносити його на голосування.

Фактично ж у Конгресу залишається небагато тижнів для роботи до того, як наближення виборів почне ще більше впливати на політичні процеси.

Нагадаємо: Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.