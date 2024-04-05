На Сумщині з двох громад примусово евакуюють дітей
П'ятниця, 5 квітня 2024, 20:38
У двох територіальних громадах Сумської області оголосили про примусову евакуацію дітей.
Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Деталі: У міністерстві зазначили, що рішення ухвалили через безпекову ситуацію, його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.
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Загалом планують вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумщини. Їх разом із батьками або іншими законними представниками евакуюють до безпечних регіонів.