В районі Нью-Йорка стався землетрус: один із найпотужніших за 100 років
У п'ятницю вранці на східному узбережжі США стався землетрус магнітудою 4,8 бала з епіцентром неподалік від міста Нью-Йорк.
Джерело: Reuters із посиланням на Геологічну службу США, співрозмовник УП у Нью-Йорку
Деталі: У Нью-Йорку хиталися хмарочоси, що налякало містян, які не звикли до таких явищ. "Наша будівля хиталася, як картковий будиночок", - повідомив співрозмовник УП, який проживає в Нью-Йорку.
"Це один з найбільших землетрусів на Східному узбережжі за останнє століття", - сказала губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул.
Епіцентр землетрусу знаходився в місті Тьюксбері в центральній частині сусіднього штату Нью-Джерсі, приблизно в 64 кілометрах на захід від Нью-Йорка.
За даними Геологічної служби США, поштовхи почалися о 10:20 ранку за місцевим часом на глибині 4,7 км.
Значних руйнувань не зафіксовано, але губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул на прес-конференції попередила про можливість повторних поштовхів. Інженерні бригади обстежують дороги і мости.
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив на прес-конференції, що ніхто не постраждав, але закликав жителів міста сховатися або під меблями, або в дверному отворі, або біля внутрішньої стіни, якщо вони відчують нові поштовхи. Водночас він зауважив: "Жителі Нью-Йорка повинні жити своїм звичайним життям".
Люди від Балтімора до Бостона повідомляли, що відчували гуркіт і тряску, а деякі вибігали на вулицю, щоб спробувати виявити джерело поштовхів.