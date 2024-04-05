В районі Нью-Йорка стався землетрус: один із найпотужніших за 100 років

У п'ятницю вранці на східному узбережжі США стався землетрус магнітудою 4,8 бала з епіцентром неподалік від міста Нью-Йорк.

Джерело: Reuters із посиланням на Геологічну службу США, співрозмовник УП у Нью-Йорку

Деталі: У Нью-Йорку хиталися хмарочоси, що налякало містян, які не звикли до таких явищ. "Наша будівля хиталася, як картковий будиночок", - повідомив співрозмовник УП, який проживає в Нью-Йорку.

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"Це один з найбільших землетрусів на Східному узбережжі за останнє століття", - сказала губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул.

Епіцентр землетрусу знаходився в місті Тьюксбері в центральній частині сусіднього штату Нью-Джерсі, приблизно в 64 кілометрах на захід від Нью-Йорка.

За даними Геологічної служби США, поштовхи почалися о 10:20 ранку за місцевим часом на глибині 4,7 км.

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Значних руйнувань не зафіксовано, але губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул на прес-конференції попередила про можливість повторних поштовхів. Інженерні бригади обстежують дороги і мости.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив на прес-конференції, що ніхто не постраждав, але закликав жителів міста сховатися або під меблями, або в дверному отворі, або біля внутрішньої стіни, якщо вони відчують нові поштовхи. Водночас він зауважив: "Жителі Нью-Йорка повинні жити своїм звичайним життям".

Люди від Балтімора до Бостона повідомляли, що відчували гуркіт і тряску, а деякі вибігали на вулицю, щоб спробувати виявити джерело поштовхів.