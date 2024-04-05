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"Ми попливли, мамуль": у російському Орську прорвало дамбу, під загрозою кілька тисяч будинків

Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 квітня 2024, 22:00
Ми попливли, мамуль: у російському Орську прорвало дамбу, під загрозою кілька тисяч будинків
В російському Орську прорвало дамбу. Фото з соцмереж

У російському місті Орськ прорвало дамбу, із зони затоплення евакуюють людей. В зону затоплення можуть потрапити близько 4 тисяч приватних житлових будинків.

Джерело: МЧС Росії, російські пропагандистські ЗМІ ТАСС та РИА новости, телеграм-канали Baza, Важные новости, Медуза

Деталі: Причиною прориву стало те, що дамбу "не встигли засипати" перед різким підйомом води.

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Як повідомляють оперативні служби, до зони затоплення можуть потрапити близько 4 тисяч приватних житлових будинків. Жителів прилеглих районів евакуюють. З магазинів Орська розкупили майже всю питну воду, за даними телеграм-каналів.

 
фото з соцмереж

Раніше в Оренбурзькій області запровадили режим надзвичайної ситуації через паводок. Він підтопив 1825 житлових будинків у 95 населених пунктах, понад 3 тисячі місцевих жителів евакуювали.

 
фото з соцмереж

Теми: Росія
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