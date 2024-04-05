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ППО збила російську ракету в напрямку Одеси, є пошкодження в прибережній зоні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 квітня 2024, 22:43
ППО збила російську ракету в напрямку Одеси, є пошкодження в прибережній зоні
Авіабомба УПАБ-1500В. Ілюстративне фото - Defence Express

Російські війська увечері 5 квітня запустили керовану авіаційну ракету по Одесі, її збила ППО.

Джерело: Сили оборони півдня України

Дослівно: "З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі. Сили протиповітряної оборони ракету знищили".

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Деталі: За попередніми даними вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні. Інформації про постраждалих не надходило.

Теми: ППООдесавійна
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