ППО збила російську ракету в напрямку Одеси, є пошкодження в прибережній зоні
П'ятниця, 5 квітня 2024, 22:43
Російські війська увечері 5 квітня запустили керовану авіаційну ракету по Одесі, її збила ППО.
Джерело: Сили оборони півдня України
Дослівно: "З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі. Сили протиповітряної оборони ракету знищили".
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Деталі: За попередніми даними вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні. Інформації про постраждалих не надходило.