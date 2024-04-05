Умєров у розмові з Остіном: Україні потрібно більше систем ППО і ракет

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 5 квітня провели телефонну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні атаки росії на українські міста та цивільну інфраструктуру. Я ще раз наголосив: Україні потрібно більше систем ППО і ракет.

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Ми повинні разом зупинити ворога вільного світу – і зробити це тут, в Україні".