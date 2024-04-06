Окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників
У ніч на 6 квітня росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників на півдні країни.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Близько опівночі БпЛА було зафіксовано на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровської області.
Згодом військові повідомили про декілька нових груп ударних БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.
00.46 БпЛА зафіксовано на сході Полтавської області, він рухається північно-західним курсом.
00.53 БпЛА з Херсонщини у Дніпропетровській області, летять курсом на Дніпро;
БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.
1.00 БпЛА на Полтавщині знаходиться в районі Миргорода.
1.38 Повітряні сили оновили рух БпЛА:
- На Харківщині нова група БпЛА рухається з півночі на південь;
- БпЛА з Полтавської області у напрямку Черкаської;
- Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом ( Вознесенськ);
- БпЛА на півдні Миколаївської області, курсом на північний-захід;
- БпЛА на межі Дніпропетровської та Донецької областей, курс на північ;
- БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються у напрямку Запоріжжя.
2.16 військові оновили напрямки руху БПЛА:
- БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь;
- БпЛА з Черкаської області у напрямку Вінниччини;
- Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом;
- БпЛА на півночі Миколаївської області, курсом на північний-захід;
- БпЛА на заході Миколаївської області, курсом на Одесу
- БпЛА на півночі Дніпропетровської області, курс на північний-захід.
4.16 Повітряні сили оновили інформацію щодо руху БпЛА:
- БпЛА на півдні Вінниччини, курсом на північний-захід;
- БпЛА вздовж межі Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельниччини;
4.21 Також зафіксовано БпЛА в Обухівському районі Київської області курсом на Вінниччину.
- БпЛА у Чернігівській області, курсом на Київщину.
4.30 Ударні ворожі БпЛА наближаються до Старокостянтинова з півночі.
5.04 зафіксовано декілька груп БпЛА у напрямку Києва з південного-заходу.
5.05 БпЛА летить на Старокостянтинів з північного-заходу.
5.11 Ще БпЛА на Старокостянтинів зі сходу.