Окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників

У ніч на 6 квітня росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників на півдні країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Близько опівночі БпЛА було зафіксовано на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровської області.

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Згодом військові повідомили про декілька нових груп ударних БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.

00.46 БпЛА зафіксовано на сході Полтавської області, він рухається північно-західним курсом.

00.53 БпЛА з Херсонщини у Дніпропетровській області, летять курсом на Дніпро;

ВІДЕО ДНЯ

БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

1.00 БпЛА на Полтавщині знаходиться в районі Миргорода.

1.38 Повітряні сили оновили рух БпЛА:

На Харківщині нова група БпЛА рухається з півночі на південь;

БпЛА з Полтавської області у напрямку Черкаської;

Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом ( Вознесенськ);

БпЛА на півдні Миколаївської області, курсом на північний-захід;

БпЛА на межі Дніпропетровської та Донецької областей, курс на північ;

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються у напрямку Запоріжжя.

2.16 військові оновили напрямки руху БПЛА:

БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь;

БпЛА з Черкаської області у напрямку Вінниччини;

Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом;

БпЛА на півночі Миколаївської області, курсом на північний-захід;

БпЛА на заході Миколаївської області, курсом на Одесу

БпЛА на півночі Дніпропетровської області, курс на північний-захід.

Мапа alerts.in.ua

4.16 Повітряні сили оновили інформацію щодо руху БпЛА:

БпЛА на півдні Вінниччини, курсом на північний-захід;

БпЛА вздовж межі Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельниччини;

4.21 Також зафіксовано БпЛА в Обухівському районі Київської області курсом на Вінниччину.

БпЛА у Чернігівській області, курсом на Київщину.

4.30 Ударні ворожі БпЛА наближаються до Старокостянтинова з півночі.

5.04 зафіксовано декілька груп БпЛА у напрямку Києва з південного-заходу.

5.05 БпЛА летить на Старокостянтинів з північного-заходу.

5.11 Ще БпЛА на Старокостянтинів зі сходу.