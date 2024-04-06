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Харків під ворожим обстрілом: у місті є влучання, горять автомобілі

Олена ІвашківСубота, 6 квітня 2024, 00:29
Харків під ворожим обстрілом: у місті є влучання, горять автомобілі
фото: Дмитро Ларін, УП

У ніч на суботу у Харкові пролунали вибухи. У місті зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: За інформацією Терехова, Харків під обстрілом, у місті чутно вибухи.

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Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову.

У Харкові та області оголошена небезпека застосування балістичного озброєння.

00.48 Синєгубов повідомив, що зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові. За його словами, усі профільні служби працюють на місцях. Щодо постраждалих інформація уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

У Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі. Люди не постраждали.

Доповнено: О 2.23 у Харкові пролунала повторна серія вибухів.

У поліції попросили не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

Теми: Харківракетний удар
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