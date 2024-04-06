Росія вербує в Африку українців, які опинилися в окупації

Злочинці "ПВК Вагнер" розпочали масштабне вербування українців на тимчасово окупованих територіях на війну в Африці.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Йдеться про чоловіків віком від 22 до 50 років. Їм обіцяють зарплати у 240 тисяч рублів при умові підписання контракту на півроку. У Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин.

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Вагнерівці були в Африці ще у 2017 році. Аргументували свою присутність там "щирим" бажанням боротися з американськими впливами на континенті.

Росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань.