Бомбардувальники Ту-95 запускали ракети: в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

У ніч на суботу в Україні була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Ракетна небезпека оголошена для північних, південних та східних областей.

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Військові уточнили, що ракети увійдуть в повітряний простір України близько 5.00 з північного сходу.

4.50 тривога була оголошена у всій країні.

4.52 крилата ракета з Курської області летить через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

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5.08 крилаті ракети змінили напрямок та тримають курс з Чернігівської області на Миргород.

5.13 зміна курсу крилатих ракет у Полтавській області: летять курсом на Черкаси.

5.19 зафіксована ракета, що летить на Канів.

5.24 крилаті ракети зайшли з Черкащини у Київську область, курс західний.

5.35 ракета типу Калібр з Чорного моря летить курсом на Миколаїв.

5.36 крилаті ракети змінили курс з Черкащини та зайшли на Вінниччину у напрямку Ладижина.

5.39 крилаті ракети в Немирівському районі, курс північно-західний (Вінниця).

5.46 крилаті ракети в південній частині Житомирської області, змінюють курс у напрямку Києва.

5.47 ракета на Павлоград з півдня.

5.52 ракети з Житомирщини зайшли у Київську область.

6.17 почалися поступові відбої тривоги по областях.