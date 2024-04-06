Бомбардувальники Ту-95 запускали ракети: в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
У ніч на суботу в Україні була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Ракетна небезпека оголошена для північних, південних та східних областей.
Військові уточнили, що ракети увійдуть в повітряний простір України близько 5.00 з північного сходу.
4.50 тривога була оголошена у всій країні.
4.52 крилата ракета з Курської області летить через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
5.08 крилаті ракети змінили напрямок та тримають курс з Чернігівської області на Миргород.
5.13 зміна курсу крилатих ракет у Полтавській області: летять курсом на Черкаси.
5.19 зафіксована ракета, що летить на Канів.
5.24 крилаті ракети зайшли з Черкащини у Київську область, курс західний.
5.35 ракета типу Калібр з Чорного моря летить курсом на Миколаїв.
5.36 крилаті ракети змінили курс з Черкащини та зайшли на Вінниччину у напрямку Ладижина.
5.39 крилаті ракети в Немирівському районі, курс північно-західний (Вінниця).
5.46 крилаті ракети в південній частині Житомирської області, змінюють курс у напрямку Києва.
5.47 ракета на Павлоград з півдня.
5.52 ракети з Житомирщини зайшли у Київську область.
6.17 почалися поступові відбої тривоги по областях.