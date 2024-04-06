Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бомбардувальники Ту-95 запускали ракети: в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Олена ІвашківСубота, 6 квітня 2024, 04:10
Бомбардувальники Ту-95 запускали ракети: в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Мапа alerts.in.ua

У ніч на суботу в Україні була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Ракетна небезпека оголошена для північних, південних та східних областей.

Реклама:

Військові уточнили, що ракети увійдуть в повітряний простір України близько 5.00 з північного сходу.

4.50 тривога була оголошена у всій країні.

4.52 крилата ракета з Курської області летить через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

ВІДЕО ДНЯ

5.08 крилаті ракети змінили напрямок та тримають курс з Чернігівської області на Миргород.

5.13 зміна курсу крилатих ракет у Полтавській області: летять курсом на Черкаси.

5.19 зафіксована ракета, що летить на Канів.

5.24 крилаті ракети зайшли з Черкащини у Київську область, курс західний.

5.35 ракета типу Калібр з Чорного моря летить курсом на Миколаїв.

5.36 крилаті ракети змінили курс з Черкащини та зайшли на Вінниччину у напрямку Ладижина.

5.39 крилаті ракети в Немирівському районі, курс північно-західний (Вінниця).

5.46 крилаті ракети в південній частині Житомирської області, змінюють курс у напрямку Києва.

5.47 ракета на Павлоград з півдня.

5.52 ракети з Житомирщини зайшли у Київську область.

6.17 почалися поступові відбої тривоги по областях. 

Теми: ракетний ударповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників
Харків під ворожим обстрілом: у місті є влучання, горять автомобілі
У Харкові через російський обстріл двоє людей загинуло, восьмеро госпіталізовані
На Київщині по безпілотниках працює ППО
Останні новини
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
07:48
Міністри оборони США та Ізраїлю обговорили очікувану атаку з боку Ірану
07:40
Диригентка Оксана Линів про Чайковського, російських виконавців та українську історію російської класики
07:27
фото На Київщині вилучили бойову частину російської ракети
07:02
Повітряні сили цієї ночі збили 16 з 17 "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: