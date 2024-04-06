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Польща піднімала в небо авіацію

Олена ІвашківСубота, 6 квітня 2024, 05:30
Польща піднімала в небо авіацію
Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

У ніч на 6 квітня Оперативне командування Збройних сил Польщі піднімало у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України. 

Джерело: ОК  Збройних сил Польщі у X

Деталі: Польські військові попередили, що літаки можуть спричинити шум в південно-східній частині країни.

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Дослівно: "Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі".

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Теми: Польщаракетний удар
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