Польща піднімала в небо авіацію

У ніч на 6 квітня Оперативне командування Збройних сил Польщі піднімало у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.

Джерело: ОК Збройних сил Польщі у X

Деталі: Польські військові попередили, що літаки можуть спричинити шум в південно-східній частині країни.

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Дослівно: "Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі".