На Херсонщині ворог влучив у агропідприємство, а у Запоріжжі понівечив промислові будівлі

У ніч на суботу ворог поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині: пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Люди не постраждали. Перед світанком росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждала промисловість регіону.

Джерело: Сили оборони півдня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: У Запоріжжі понівечено виробничі будівлі. Зайнялась пожежа.

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Попередньо, люди неушкоджені. Наслідки атаки і тип ракет уточнюються.

Федоров додав, що ворог пошкодив мелітопольський дім у Запоріжжі. Відкритий простір допомоги "Саме тут": "Це місце, де протягом майже двох років команда Мелітополя допомагає десяткам тисячам переселенців з окупації".

Близько 5 годин тривала напружена бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони в операційній зоні півдня.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог атакував ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" з південного напрямку.

14 дронів вдалось знищити: 7 на Херсонщині, по 3 на Запоріжжі та Дніпропетровщині, ще 1 – на Миколаївщині.