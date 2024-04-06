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Цієї ночі ППО знищила 28 "Шахедів" з 32 та три крилаті ракети 

Олена ІвашківСубота, 6 квітня 2024, 08:02
Цієї ночі ППО знищила 28 Шахедів з 32 та три крилаті ракети 
фото: Сергій Наєв у Telegram

У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували 32-ма ударними БпЛА типу "Шахед", а також шістьома ракетами різних типів. ППО збила дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Ворог використав три зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області, дві крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та одну крилату ракету "Калібр" з акваторії Чорного моря. 

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В результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Теми: ППОвійнаракетний удар
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