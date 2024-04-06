Росіяни на фронті втратили понад 200 одиниць техніки та близько 800 осіб
Субота, 6 квітня 2024, 08:24
Російські окупанти втратили 790 осіб протягом 5 квітня, а також десятки одиниць різноманітної техніки.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 446690 (+790) осіб,
- танків ‒ 7057 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13497 (+38) од,
- артилерійських систем – 11262 (+41) од,
- РСЗВ – 1032 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 749 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),
- крилаті ракети ‒ 2060 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 1854 (+5)
Дані уточнюються.