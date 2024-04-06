Над Київщиною збиті усі повітряні цілі, влучань немає – ОВА

Уночі та зранку 6 квітня ворог атакував Київську область, застосовуючи "Шахеди" та крилаті ракети, усі ворожі цілі знищено.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: За даними влади, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає.

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Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні.

Проте уточнюється, що внаслідок падіння уламків збитих цілей відбулася пожежа ангарного приміщення в одному з населених пунктів. Пожежа станом на ранок локалізована.

Нагадаємо: У ніч на суботу у Київській області працювала протиповітряна оборона.