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Над Київщиною збиті усі повітряні цілі, влучань немає – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 6 квітня 2024, 09:11
Над Київщиною збиті усі повітряні цілі, влучань немає – ОВА
шахед, фото ілюстративне: НПУ

Уночі та зранку 6 квітня ворог атакував Київську область, застосовуючи "Шахеди" та крилаті ракети, усі ворожі цілі знищено.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: За даними влади, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає.

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Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні.

Проте уточнюється, що внаслідок падіння уламків збитих цілей відбулася пожежа ангарного приміщення в одному з населених пунктів. Пожежа станом на ранок локалізована.

Нагадаємо: У ніч на суботу у Київській області працювала протиповітряна оборона.

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Теми: Київська областьППОракетний удар
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